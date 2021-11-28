Яблонец - Млада Болеслав

|2 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Яблонец
|2 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Яблонец
|20 тур
|19 февраля, пятница
|18:00
|Яблонец
|1:1
|Млада Болеслав
|4 тур
|21 сентября, понедельник
|19:00
|Млада Болеслав
|2:0
|Яблонец
|20 тур
|13 декабря, пятница
|20:00
|Млада Болеслав
|2:3
|Яблонец
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|18:00
|Яблонец
|2:1
|Млада Болеслав
|22 тур
|23 февраля, суббота
|19:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Яблонец
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|0:3
|Млада Болеслав
|23 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Яблонец
|9 тур
|1 октября, воскресенье
|18:00
|Яблонец
|3:1
|Млада Болеслав
|22 тур
|31 марта, пятница
|21:15
|Млада Болеслав
|0:0
|Яблонец
|8 тур
|23 сентября, пятница
|21:15
|Яблонец
|1:2
|Млада Болеслав
|22 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Яблонец
|8 тур
|25 сентября, пятница
|21:15
|Яблонец
|1:2
|Млада Болеслав
|28 тур
|17 мая, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Яблонец
|14 тур
|8 ноября, суббота
|22:15
|Яблонец
|1:0
|Млада Болеслав
|25 тур
|19 апреля, суббота
|22:15
|Млада Болеслав
|3:2
|Яблонец
|11 тур
|18 октября, пятница
|22:15
|Яблонец
|1:1
|Млада Болеслав
|28 тур
|22 мая, среда
|20:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Яблонец
|14 тур
|10 ноября, суббота
|22:00
|Яблонец
|2:3
|Млада Болеслав
|30 тур
|12 мая, суббота
|19:30
|Млада Болеслав
|3:0
|Яблонец
|1 тур
|1 августа, понедельник
|20:30
|Яблонец
|0:0
|Млада Болеслав
|28 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Яблонец
|14 тур
|1 ноября, понедельник
|20:00
|Яблонец
|1:1
|Млада Болеслав
|24 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Яблонец
|10 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|1:0
|Млада Болеслав
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19