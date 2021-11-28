Введите ваш ник на сайте

Градец-Кралове - Карвина

28.11.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 16 тур Градец-Кралове - Карвина
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
2 тур
31 июля, суббота 17:00 Карвина 1:1 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Карвина 4:2 Градец-Кралове
12 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Градец-Кралове 3:4 Карвина
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
...
  • Читайте нас: 