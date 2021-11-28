Градец-Кралове - Карвина

|2 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Карвина
|1:1
|Градец-Кралове
|2 тур
|31 июля, суббота
|17:00
|Карвина
|1:1
|Градец-Кралове
|26 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:00
|Карвина
|4:2
|Градец-Кралове
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|16:30
|Градец-Кралове
|3:4
|Карвина
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44