Слован - Богемианс 1905

|31 тур
|8 мая, суббота
|20:30
|Богемианс 1905
|3:0
|Слован
|15 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Слован
|1:1
|Богемианс 1905
|31 тур
|8 мая, суббота
|20:30
|Богемианс 1905
|3:0
|Слован
|15 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Слован
|1:1
|Богемианс 1905
|22 тур
|22 февраля, суббота
|16:30
|Слован
|3:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|31 августа, суббота
|16:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Слован
|19 тур
|15 декабря, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Слован
|5 тур
|18 августа, суббота
|18:00
|Слован
|1:1
|Богемианс 1905
|29 тур
|19 мая, суббота
|17:00
|Слован
|1:0
|Богемианс 1905
|15 тур
|24 ноября, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|0:0
|Слован
|26 тур
|1 мая, понедельник
|18:30
|Слован
|4:1
|Богемианс 1905
|12 тур
|30 октября, воскресенье
|17:30
|Богемианс 1905
|2:1
|Слован
|23 тур
|2 апреля, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Слован
|9 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Слован
|3:1
|Богемианс 1905
|26 тур
|2 мая, суббота
|16:00
|Слован
|1:1
|Богемианс 1905
|12 тур
|24 октября, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|2:4
|Слован
|20 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Слован
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Слован
|1:0
|Богемианс 1905
|22 тур
|24 марта, суббота
|19:00
|Слован
|3:0
|Богемианс 1905
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Слован
|26 тур
|29 апреля, пятница
|22:15
|Слован
|1:0
|Богемианс 1905
|12 тур
|15 октября, пятница
|20:15
|Богемианс 1905
|3:1
|Слован
|27 тур
|1 мая, суббота
|18:00
|Слован
|1:1
|Богемианс 1905
|13 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Слован
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36