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Слован - Богемианс 1905

06.11.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 14 тур Слован - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
31 тур
8 мая, суббота 20:30 Богемианс 1905 3:0 Слован
15 тур
16 января, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
22 тур
22 февраля, суббота 16:30 Слован 3:1 Богемианс 1905
8 тур
31 августа, суббота 16:00 Богемианс 1905 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
15 декабря, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:0 Слован
5 тур
18 августа, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
1 мая, понедельник 18:30 Слован 4:1 Богемианс 1905
12 тур
30 октября, воскресенье 17:30 Богемианс 1905 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
23 тур
2 апреля, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Слован 3:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 16:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
12 тур
24 октября, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 1:0 Слован
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Слован 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
22 тур
24 марта, суббота 19:00 Слован 3:0 Богемианс 1905
8 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
29 апреля, пятница 22:15 Слован 1:0 Богемианс 1905
12 тур
15 октября, пятница 20:15 Богемианс 1905 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
27 тур
1 мая, суббота 18:00 Слован 1:1 Богемианс 1905
13 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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