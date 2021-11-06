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Динамо - Млада Болеслав

06.11.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 14 тур Динамо - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
22 тур
7 марта, воскресенье 16:00 Динамо 1:3 Млада Болеслав
6 тур
3 октября, суббота 17:30 Млада Болеслав 2:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
14 февраля, пятница 20:00 Динамо 3:0 Млада Болеслав
7 тур
25 августа, воскресенье 17:30 Млада Болеслав 4:2 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
7 марта, суббота 16:00 Млада Болеслав 4:1 Динамо
5 тур
23 августа, суббота 19:00 Динамо 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
16 тур
24 ноября, суббота 20:00 Динамо 0:1 Млада Болеслав
2 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:2 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Динамо 1:0 Млада Болеслав
15 тур
27 ноября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
15 ноября, понедельник 20:00 Динамо 1:3 Млада Болеслав
2 тур
23 июля, пятница 19:30 Млада Болеслав 1:1 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Млада Болеслав 0:1 Динамо
14 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Динамо 1:3 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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