Динамо - Млада Болеслав

|22 тур
|7 марта, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:3
|Млада Болеслав
|6 тур
|3 октября, суббота
|17:30
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|22 тур
|7 марта, воскресенье
|16:00
|Динамо
|1:3
|Млада Болеслав
|6 тур
|3 октября, суббота
|17:30
|Млада Болеслав
|2:2
|Динамо
|21 тур
|14 февраля, пятница
|20:00
|Динамо
|3:0
|Млада Болеслав
|7 тур
|25 августа, воскресенье
|17:30
|Млада Болеслав
|4:2
|Динамо
|19 тур
|7 марта, суббота
|16:00
|Млада Болеслав
|4:1
|Динамо
|5 тур
|23 августа, суббота
|19:00
|Динамо
|2:1
|Млада Болеслав
|16 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Динамо
|0:1
|Млада Болеслав
|2 тур
|5 августа, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:2
|Динамо
|29 тур
|9 мая, среда
|20:00
|Динамо
|1:0
|Млада Болеслав
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Динамо
|16 тур
|15 ноября, понедельник
|20:00
|Динамо
|1:3
|Млада Болеслав
|2 тур
|23 июля, пятница
|19:30
|Млада Болеслав
|1:1
|Динамо
|28 тур
|5 мая, среда
|19:30
|Млада Болеслав
|0:1
|Динамо
|14 тур
|8 ноября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:3
|Млада Болеслав
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36