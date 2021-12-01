Богемианс 1905 - Карвина

|23 тур
|14 марта, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Карвина
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:00
|Карвина
|2:1
|Богемианс 1905
|23 тур
|14 марта, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Карвина
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:00
|Карвина
|2:1
|Богемианс 1905
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Карвина
|4 тур
|18 мая, суббота
|18:00
|Карвина
|0:1
|Богемианс 1905
|24 тур
|9 марта, суббота
|17:00
|Карвина
|0:3
|Богемианс 1905
|10 тур
|28 сентября, пятница
|18:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Карвина
|16 тур
|2 декабря, суббота
|17:00
|Карвина
|1:0
|Богемианс 1905
|2 тур
|5 августа, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Карвина
|29 тур
|20 мая, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Карвина
|15 тур
|26 ноября, суббота
|17:00
|Карвина
|3:0
|Богемианс 1905
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19