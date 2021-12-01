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Богемианс 1905 - Карвина

01.12.2021, Среда, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 13 тур Богемианс 1905 - Карвина
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
23 тур
14 марта, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 2:0 Карвина
7 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Карвина 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
23 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:0 Карвина
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
4 тур
18 мая, суббота 18:00 Карвина 0:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
9 марта, суббота 17:00 Карвина 0:3 Богемианс 1905
10 тур
28 сентября, пятница 18:00 Богемианс 1905 0:0 Карвина
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
16 тур
2 декабря, суббота 17:00 Карвина 1:0 Богемианс 1905
2 тур
5 августа, суббота 18:00 Богемианс 1905 2:1 Карвина
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Богемианс 1905 2:0 Карвина
15 тур
26 ноября, суббота 17:00 Карвина 3:0 Богемианс 1905
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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