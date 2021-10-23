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Слован - Сигма

23.10.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 12 тур Слован - Сигма
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
34 тур
29 мая, суббота 18:00 Слован 1:2 Сигма
1 тур
22 августа, суббота 18:00 Сигма 1:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
18 тур
30 ноября, суббота 16:30 Сигма 1:0 Слован
4 тур
3 августа, суббота 18:00 Слован 0:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
24 тур
11 марта, понедельник 20:00 Сигма 2:1 Слован
10 тур
29 сентября, суббота 20:00 Слован 3:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
16 тур
2 декабря, суббота 17:00 Слован 1:0 Сигма
2 тур
5 августа, суббота 18:00 Сигма 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
24 тур
9 апреля, суббота 18:00 Слован 2:1 Сигма
10 тур
17 октября, суббота 18:00 Сигма 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Слован 1:1 Сигма
1 тур
21 июля, воскресенье 21:00 Сигма 1:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
21 тур
29 марта, пятница 23:15 Слован 1:0 Сигма
7 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Сигма 3:0 Слован
Суперкубок Чехии 2012

20 июля, пятница 19:30 Слован 0:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
17 марта, суббота 19:00 Сигма 2:4 Слован
7 тур
17 сентября, суббота 20:00 Слован 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
9 апреля, суббота 18:00 Слован 3:0 Сигма
9 тур
18 сентября, суббота 20:20 Сигма 4:0 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Сигма 2:0 Слован
14 тур
7 ноября, суббота 18:00 Слован 0:4 Сигма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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