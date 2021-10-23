Слован - Сигма

|34 тур
|29 мая, суббота
|18:00
|Слован
|1:2
|Сигма
|1 тур
|22 августа, суббота
|18:00
|Сигма
|1:0
|Слован
|24 тур
|11 марта, понедельник
|20:00
|Сигма
|2:1
|Слован
|10 тур
|29 сентября, суббота
|20:00
|Слован
|3:0
|Сигма
|21 тур
|29 марта, пятница
|23:15
|Слован
|1:0
|Сигма
|7 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Сигма
|3:0
|Слован
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36