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Виктория - Яблонец

24.10.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 12 тур Виктория - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
27 тур
17 апреля, суббота 19:30 Виктория 1:1 Яблонец
11 тур
12 декабря, суббота 20:30 Яблонец 3:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
1 тур
21 июня, воскресенье 20:00 Виктория 2:0 Яблонец
23 тур
29 февраля, суббота 16:30 Яблонец 1:2 Виктория
Чехия. Плей-офф (2018/2019)
1 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
2 марта, суббота 17:00 Виктория 1:0 Яблонец
9 тур
24 сентября, понедельник 19:00 Яблонец 3:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
16 тур
2 декабря, суббота 21:00 Виктория 2:0 Яблонец
2 тур
6 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 15:00 Яблонец 2:2 Виктория
13 тур
6 ноября, воскресенье 21:15 Виктория 3:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Виктория 1:2 Яблонец
15 тур
30 ноября, понедельник 19:15 Яблонец 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
30 ноября, воскресенье 19:15 Яблонец 1:2 Виктория
2 тур
3 августа, воскресенье 22:15 Виктория 3:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
27 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Яблонец 2:2 Виктория
13 тур
1 ноября, пятница 23:15 Виктория 6:1 Яблонец
Суперкубок Чехии 2013

12 июля, пятница 19:45 Виктория 2:3 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
27 апреля, суббота 18:50 Яблонец 1:3 Виктория
11 тур
20 октября, суббота 20:20 Виктория 1:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
21 тур
17 марта, суббота 18:50 Яблонец 0:2 Виктория
7 тур
17 сентября, суббота 22:15 Виктория 4:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
8 апреля, пятница 22:15 Виктория 1:1 Яблонец
9 тур
17 сентября, пятница 20:15 Яблонец 1:2 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
25 тур
17 апреля, суббота 17:45 Виктория 1:1 Яблонец
11 тур
19 октября, понедельник 19:30 Яблонец 0:1 Виктория
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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