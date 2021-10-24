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Градец-Кралове - Теплице

24.10.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 12 тур Градец-Кралове - Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
27 тур
7 мая, воскресенье 18:00 Градец-Кралове 0:2 Теплице
13 тур
5 ноября, суббота 19:00 Теплице 0:1 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Теплице 1:3 Градец-Кралове
1 тур
26 июля, суббота 19:00 Градец-Кралове 0:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Теплице 0:2 Градец-Кралове
11 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 2:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
4 декабря, воскресенье 20:00 Градец-Кралове 3:2 Теплице
2 тур
5 августа, пятница 22:15 Теплице 0:3 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 0:0 Теплице
13 тур
22 октября, пятница 20:15 Теплице 2:1 Градец-Кралове
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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