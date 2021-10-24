Градец-Кралове - Теплице

|27 тур
|7 мая, воскресенье
|18:00
|Градец-Кралове
|0:2
|Теплице
|13 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Теплице
|0:1
|Градец-Кралове
|27 тур
|7 мая, воскресенье
|18:00
|Градец-Кралове
|0:2
|Теплице
|13 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Теплице
|0:1
|Градец-Кралове
|30 тур
|30 мая, суббота
|18:15
|Теплице
|1:3
|Градец-Кралове
|1 тур
|26 июля, суббота
|19:00
|Градец-Кралове
|0:0
|Теплице
|25 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Теплице
|0:2
|Градец-Кралове
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|2:0
|Теплице
|16 тур
|4 декабря, воскресенье
|20:00
|Градец-Кралове
|3:2
|Теплице
|2 тур
|5 августа, пятница
|22:15
|Теплице
|0:3
|Градец-Кралове
|27 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|0:0
|Теплице
|13 тур
|22 октября, пятница
|20:15
|Теплице
|2:1
|Градец-Кралове
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44