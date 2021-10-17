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Теплице - Виктория

17.10.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 11 тур Теплице - Виктория
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
28 тур
21 апреля, среда 16:00 Теплице 0:1 Виктория
12 тур
15 декабря, вторник 20:00 Виктория 7:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
15 декабря, воскресенье 16:30 Виктория 1:1 Теплице
6 тур
18 августа, воскресенье 20:00 Теплице 1:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
25 тур
15 марта, пятница 20:00 Теплице 2:1 Виктория
11 тур
7 октября, воскресенье 16:00 Виктория 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
29 тур
19 мая, суббота 17:00 Виктория 2:1 Теплице
15 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Теплице 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
22 тур
1 апреля, суббота 21:15 Виктория 2:2 Теплице
8 тур
24 сентября, суббота 21:15 Теплице 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
18 тур
19 февраля, пятница 22:15 Виктория 1:0 Теплице
4 тур
14 августа, пятница 19:30 Теплице 2:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
24 тур
20 апреля, понедельник 19:00 Теплице 0:0 Виктория
10 тур
5 октября, воскресенье 22:15 Виктория 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
25 апреля, пятница 22:15 Виктория 3:0 Теплице
12 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Теплице 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
22 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Виктория 2:1 Теплице
8 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Теплице 3:4 Виктория
3 тур
12 августа, пятница 20:00 Виктория 2:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
14 мая, суббота 20:20 Теплице 0:1 Виктория
14 тур
29 октября, пятница 20:15 Виктория 4:2 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
10 марта, среда 20:00 Теплице 2:1 Виктория
2 тур
1 августа, суббота 20:15 Виктория 2:2 Теплице
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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