Теплице - Виктория

|28 тур
|21 апреля, среда
|16:00
|Теплице
|0:1
|Виктория
|12 тур
|15 декабря, вторник
|20:00
|Виктория
|7:0
|Теплице
|28 тур
|21 апреля, среда
|16:00
|Теплице
|0:1
|Виктория
|12 тур
|15 декабря, вторник
|20:00
|Виктория
|7:0
|Теплице
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|16:30
|Виктория
|1:1
|Теплице
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|20:00
|Теплице
|1:1
|Виктория
|25 тур
|15 марта, пятница
|20:00
|Теплице
|2:1
|Виктория
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|16:00
|Виктория
|1:0
|Теплице
|29 тур
|19 мая, суббота
|17:00
|Виктория
|2:1
|Теплице
|15 тур
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|0:0
|Виктория
|22 тур
|1 апреля, суббота
|21:15
|Виктория
|2:2
|Теплице
|8 тур
|24 сентября, суббота
|21:15
|Теплице
|0:1
|Виктория
|18 тур
|19 февраля, пятница
|22:15
|Виктория
|1:0
|Теплице
|4 тур
|14 августа, пятница
|19:30
|Теплице
|2:2
|Виктория
|24 тур
|20 апреля, понедельник
|19:00
|Теплице
|0:0
|Виктория
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|22:15
|Виктория
|1:0
|Теплице
|26 тур
|25 апреля, пятница
|22:15
|Виктория
|3:0
|Теплице
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Теплице
|1:0
|Виктория
|22 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|Виктория
|2:1
|Теплице
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:1
|Виктория
|17 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Теплице
|3:4
|Виктория
|3 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Виктория
|2:0
|Теплице
|28 тур
|14 мая, суббота
|20:20
|Теплице
|0:1
|Виктория
|14 тур
|29 октября, пятница
|20:15
|Виктория
|4:2
|Теплице
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19