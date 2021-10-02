Богемианс 1905 - Сигма

|19 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Сигма
|3 тур
|11 сентября, пятница
|19:00
|Сигма
|3:0
|Богемианс 1905
|19 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Сигма
|3 тур
|11 сентября, пятница
|19:00
|Сигма
|3:0
|Богемианс 1905
|20 тур
|14 декабря, суббота
|16:30
|Сигма
|1:1
|Богемианс 1905
|6 тур
|17 августа, суббота
|20:30
|Богемианс 1905
|3:2
|Сигма
|21 тур
|16 февраля, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Сигма
|7 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Сигма
|2:3
|Богемианс 1905
|27 тур
|5 мая, суббота
|17:15
|Сигма
|1:1
|Богемианс 1905
|13 тур
|4 ноября, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|17 тур
|13 февраля, суббота
|18:00
|Сигма
|2:2
|Богемианс 1905
|3 тур
|8 августа, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|23 тур
|6 апреля, воскресенье
|19:00
|Сигма
|2:1
|Богемианс 1905
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:2
|Сигма
|26 тур
|23 апреля, понедельник
|20:00
|Сигма
|4:0
|Богемианс 1905
|12 тур
|28 октября, пятница
|20:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Сигма
|27 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Сигма
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|19:00
|Сигма
|3:1
|Богемианс 1905
|18 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Сигма
|4 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Сигма
|1:1
|Богемианс 1905
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19