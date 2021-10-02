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Богемианс 1905 - Сигма

02.10.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 10 тур Богемианс 1905 - Сигма
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:0 Сигма
3 тур
11 сентября, пятница 19:00 Сигма 3:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
14 декабря, суббота 16:30 Сигма 1:1 Богемианс 1905
6 тур
17 августа, суббота 20:30 Богемианс 1905 3:2 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
16 февраля, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:1 Сигма
7 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Сигма 2:3 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 17:15 Сигма 1:1 Богемианс 1905
13 тур
4 ноября, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
17 тур
13 февраля, суббота 18:00 Сигма 2:2 Богемианс 1905
3 тур
8 августа, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
23 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Сигма 2:1 Богемианс 1905
9 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:2 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
23 апреля, понедельник 20:00 Сигма 4:0 Богемианс 1905
12 тур
28 октября, пятница 20:00 Богемианс 1905 1:1 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:1 Сигма
13 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Сигма 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
6 марта, суббота 18:00 Богемианс 1905 2:0 Сигма
4 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Сигма 1:1 Богемианс 1905
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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