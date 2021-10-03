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Градец-Кралове - Яблонец

03.10.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 10 тур Градец-Кралове - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
14 марта, вторник 19:00 Яблонец 2:1 Градец-Кралове
2 тур
6 августа, суббота 18:00 Градец-Кралове 1:2 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
10 апреля, пятница 19:00 Яблонец 4:0 Градец-Кралове
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Градец-Кралове 0:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
16 тур
24 ноября, суббота 21:45 Яблонец 3:2 Градец-Кралове
2 тур
3 августа, пятница 22:15 Градец-Кралове 2:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
29 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 2:0 Градец-Кралове
13 тур
4 ноября, пятница 23:15 Градец-Кралове 0:0 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
20 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Яблонец 7:0 Градец-Кралове
6 тур
20 августа, пятница 19:30 Градец-Кралове 1:0 Яблонец
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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