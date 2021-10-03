Градец-Кралове - Яблонец

|16 тур
|14 марта, вторник
|19:00
|Яблонец
|2:1
|Градец-Кралове
|2 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Градец-Кралове
|1:2
|Яблонец
|16 тур
|14 марта, вторник
|19:00
|Яблонец
|2:1
|Градец-Кралове
|2 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Градец-Кралове
|1:2
|Яблонец
|23 тур
|10 апреля, пятница
|19:00
|Яблонец
|4:0
|Градец-Кралове
|9 тур
|27 сентября, суббота
|17:00
|Градец-Кралове
|0:2
|Яблонец
|16 тур
|24 ноября, суббота
|21:45
|Яблонец
|3:2
|Градец-Кралове
|2 тур
|3 августа, пятница
|22:15
|Градец-Кралове
|2:2
|Яблонец
|27 тур
|29 апреля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:0
|Градец-Кралове
|13 тур
|4 ноября, пятница
|23:15
|Градец-Кралове
|0:0
|Яблонец
|20 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|7:0
|Градец-Кралове
|6 тур
|20 августа, пятница
|19:30
|Градец-Кралове
|1:0
|Яблонец
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44