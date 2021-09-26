Теплице - Сигма

|27 тур
|17 апреля, суббота
|17:00
|Сигма
|1:1
|Теплице
|11 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Теплице
|1:1
|Сигма
|27 тур
|17 апреля, суббота
|17:00
|Сигма
|1:1
|Теплице
|11 тур
|12 декабря, суббота
|18:00
|Теплице
|1:1
|Сигма
|3 тур
|23 июня, вторник
|18:30
|Сигма
|0:0
|Теплице
|21 тур
|15 февраля, суббота
|16:30
|Теплице
|1:3
|Сигма
|7 тур
|23 августа, пятница
|19:00
|Сигма
|2:0
|Теплице
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Сигма
|2:0
|Теплице
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|0:0
|Сигма
|26 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:2
|Сигма
|12 тур
|28 октября, суббота
|18:00
|Сигма
|1:0
|Теплице
|18 тур
|2 марта, воскресенье
|18:00
|Теплице
|4:0
|Сигма
|4 тур
|10 августа, суббота
|21:00
|Сигма
|2:2
|Теплице
|26 тур
|6 мая, понедельник
|21:00
|Сигма
|0:2
|Теплице
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|18:00
|Теплице
|1:1
|Сигма
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|19:00
|Теплице
|3:1
|Сигма
|8 тур
|24 сентября, суббота
|18:35
|Сигма
|1:0
|Теплице
|24 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Сигма
|3:0
|Теплице
|10 тур
|27 сентября, понедельник
|20:00
|Теплице
|1:0
|Сигма
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19