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Богемианс 1905 - Славия

19.09.2021, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 8 тур Богемианс 1905 - Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
29 тур
25 апреля, воскресенье 19:30 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
20 декабря, воскресенье 20:30 Славия 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
21 тур
16 февраля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:0 Славия
7 тур
24 августа, суббота 20:30 Славия 4:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
23 тур
3 марта, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 0:3 Славия
9 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
18 тур
25 февраля, воскресенье 20:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
4 тур
19 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
27 тур
6 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:3 Славия
13 тур
5 ноября, суббота 22:05 Славия 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:0 Славия
13 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Славия 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 21:15 Славия 1:1 Богемианс 1905
8 тур
20 сентября, суббота 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
27 апреля, воскресенье 22:15 Богемианс 1905 0:1 Славия
12 тур
25 октября, пятница 21:00 Славия 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Славия 3:1 Богемианс 1905
1 тур
29 июля, пятница 22:15 Богемианс 1905 2:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Славия 3:0 Богемианс 1905
1 тур
16 июля, пятница 19:30 Богемианс 1905 1:1 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
5 апреля, понедельник 17:30 Славия 3:0 Богемианс 1905
9 тур
26 сентября, суббота 21:45 Богемианс 1905 1:1 Славия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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