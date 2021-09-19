Богемианс 1905 - Славия

|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Богемианс 1905
|0:0
|Славия
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|20:30
|Славия
|2:1
|Богемианс 1905
|29 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:30
|Богемианс 1905
|0:0
|Славия
|13 тур
|20 декабря, воскресенье
|20:30
|Славия
|2:1
|Богемианс 1905
|21 тур
|16 февраля, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Славия
|7 тур
|24 августа, суббота
|20:30
|Славия
|4:0
|Богемианс 1905
|23 тур
|3 марта, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|0:3
|Славия
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Славия
|1:0
|Богемианс 1905
|18 тур
|25 февраля, воскресенье
|20:00
|Славия
|1:0
|Богемианс 1905
|4 тур
|19 августа, суббота
|19:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Славия
|27 тур
|6 мая, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:3
|Славия
|13 тур
|5 ноября, суббота
|22:05
|Славия
|1:1
|Богемианс 1905
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Славия
|13 тур
|8 ноября, воскресенье
|17:00
|Славия
|2:2
|Богемианс 1905
|22 тур
|4 апреля, суббота
|21:15
|Славия
|1:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|20 сентября, суббота
|22:15
|Богемианс 1905
|2:0
|Славия
|26 тур
|27 апреля, воскресенье
|22:15
|Богемианс 1905
|0:1
|Славия
|12 тур
|25 октября, пятница
|21:00
|Славия
|1:0
|Богемианс 1905
|30 тур
|12 мая, суббота
|19:30
|Славия
|3:1
|Богемианс 1905
|1 тур
|29 июля, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|2:0
|Славия
|30 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Славия
|3:0
|Богемианс 1905
|1 тур
|16 июля, пятница
|19:30
|Богемианс 1905
|1:1
|Славия
|23 тур
|5 апреля, понедельник
|17:30
|Славия
|3:0
|Богемианс 1905
|9 тур
|26 сентября, суббота
|21:45
|Богемианс 1905
|1:1
|Славия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19