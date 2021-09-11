Фастав - Богемианс 1905

|22 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Фастав
|0:0
|Богемианс 1905
|6 тур
|4 октября, воскресенье
|16:30
|Богемианс 1905
|2:0
|Фастав
|22 тур
|6 марта, суббота
|18:00
|Фастав
|0:0
|Богемианс 1905
|6 тур
|4 октября, воскресенье
|16:30
|Богемианс 1905
|2:0
|Фастав
|24 тур
|7 марта, суббота
|16:30
|Фастав
|2:3
|Богемианс 1905
|10 тур
|20 сентября, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|2:2
|Фастав
|22 тур
|23 февраля, суббота
|17:00
|Фастав
|0:2
|Богемианс 1905
|8 тур
|14 сентября, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Фастав
|26 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Фастав
|1:1
|Богемианс 1905
|12 тур
|28 октября, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Фастав
|25 тур
|22 апреля, суббота
|18:30
|Богемианс 1905
|0:2
|Фастав
|11 тур
|21 октября, пятница
|21:15
|Фастав
|1:1
|Богемианс 1905
|30 тур
|14 мая, суббота
|16:30
|Фастав
|1:1
|Богемианс 1905
|1 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Фастав
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19