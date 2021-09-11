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Фастав - Богемианс 1905

11.09.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 7 тур Фастав - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
22 тур
6 марта, суббота 18:00 Фастав 0:0 Богемианс 1905
6 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Богемианс 1905 2:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
24 тур
7 марта, суббота 16:30 Фастав 2:3 Богемианс 1905
10 тур
20 сентября, пятница 19:00 Богемианс 1905 2:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
23 февраля, суббота 17:00 Фастав 0:2 Богемианс 1905
8 тур
14 сентября, пятница 19:00 Богемианс 1905 0:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
26 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Фастав 1:1 Богемианс 1905
12 тур
28 октября, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
22 апреля, суббота 18:30 Богемианс 1905 0:2 Фастав
11 тур
21 октября, пятница 21:15 Фастав 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Фастав 1:1 Богемианс 1905
1 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Фастав
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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