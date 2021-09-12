Динамо - Градец-Кралове

|25 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Динамо
|2:2
|Градец-Кралове
|11 тур
|18 октября, суббота
|19:00
|Градец-Кралове
|2:3
|Динамо
|25 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Динамо
|2:2
|Градец-Кралове
|11 тур
|18 октября, суббота
|19:00
|Градец-Кралове
|2:3
|Динамо
|27 тур
|10 мая, пятница
|22:15
|Динамо
|1:0
|Градец-Кралове
|13 тур
|4 ноября, воскресенье
|18:00
|Градец-Кралове
|0:1
|Динамо
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:0
|Градец-Кралове
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|0:0
|Динамо
|19 тур
|6 марта, воскресенье
|17:00
|Градец-Кралове
|2:0
|Динамо
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо
|0:0
|Градец-Кралове
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36