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Динамо - Градец-Кралове

12.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Чехия. Синот Лига, 7 тур Динамо - Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Динамо 2:2 Градец-Кралове
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Градец-Кралове 2:3 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
10 мая, пятница 22:15 Динамо 1:0 Градец-Кралове
13 тур
4 ноября, воскресенье 18:00 Градец-Кралове 0:1 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 1:0 Градец-Кралове
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 0:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 2:0 Динамо
5 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Градец-Кралове
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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