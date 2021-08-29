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Богемианс 1905 - Теплице

29.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 6 тур Богемианс 1905 - Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
24 тур
21 марта, воскресенье 16:00 Теплице 1:1 Богемианс 1905
8 тур
21 ноября, суббота 18:00 Богемианс 1905 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
25 тур
27 мая, среда 19:00 Богемианс 1905 4:0 Теплице
11 тур
27 сентября, пятница 19:00 Теплице 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
28 тур
12 апреля, пятница 19:00 Теплице 1:2 Богемианс 1905
14 тур
2 ноября, пятница 20:00 Богемианс 1905 2:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
21 тур
18 марта, воскресенье 17:00 Богемианс 1905 2:0 Теплице
7 тур
15 сентября, пятница 19:00 Теплице 0:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
14 мая, воскресенье 19:30 Теплице 1:0 Богемианс 1905
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Богемианс 1905 0:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
5 марта, суббота 17:00 Богемианс 1905 1:1 Теплице
6 тур
12 сентября, суббота 18:00 Теплице 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Богемианс 1905 1:0 Теплице
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Теплице 4:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
24 тур
11 апреля, пятница 22:15 Богемианс 1905 3:1 Теплице
10 тур
28 сентября, суббота 19:00 Теплице 5:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Богемианс 1905 0:0 Теплице
15 тур
27 ноября, воскресенье 17:30 Теплице 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
29 тур
21 мая, суббота 19:30 Богемианс 1905 1:1 Теплице
15 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Теплице 0:2 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Теплице
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Теплице 1:0 Богемианс 1905
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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