Богемианс 1905 - Теплице

|24 тур
|21 марта, воскресенье
|16:00
|Теплице
|1:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Теплице
|24 тур
|21 марта, воскресенье
|16:00
|Теплице
|1:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Теплице
|25 тур
|27 мая, среда
|19:00
|Богемианс 1905
|4:0
|Теплице
|11 тур
|27 сентября, пятница
|19:00
|Теплице
|1:0
|Богемианс 1905
|28 тур
|12 апреля, пятница
|19:00
|Теплице
|1:2
|Богемианс 1905
|14 тур
|2 ноября, пятница
|20:00
|Богемианс 1905
|2:3
|Теплице
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|17:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Теплице
|7 тур
|15 сентября, пятница
|19:00
|Теплице
|0:0
|Богемианс 1905
|28 тур
|14 мая, воскресенье
|19:30
|Теплице
|1:0
|Богемианс 1905
|14 тур
|19 ноября, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Теплице
|20 тур
|5 марта, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Теплице
|6 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Теплице
|2:1
|Богемианс 1905
|25 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Теплице
|11 тур
|18 октября, суббота
|19:00
|Теплице
|4:1
|Богемианс 1905
|24 тур
|11 апреля, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|3:1
|Теплице
|10 тур
|28 сентября, суббота
|19:00
|Теплице
|5:1
|Богемианс 1905
|29 тур
|9 мая, среда
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Теплице
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|17:30
|Теплице
|2:0
|Богемианс 1905
|29 тур
|21 мая, суббота
|19:30
|Богемианс 1905
|1:1
|Теплице
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|0:2
|Богемианс 1905
|22 тур
|28 марта, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|1:1
|Теплице
|8 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:0
|Богемианс 1905
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19