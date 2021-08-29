Сигма - Яблонец

|30 тур
|2 мая, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|3:1
|Сигма
|14 тур
|22 декабря, вторник
|17:00
|Сигма
|1:3
|Яблонец
|30 тур
|2 мая, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|3:1
|Сигма
|14 тур
|22 декабря, вторник
|17:00
|Сигма
|1:3
|Яблонец
|24 тур
|7 марта, суббота
|16:30
|Сигма
|1:1
|Яблонец
|10 тур
|23 сентября, понедельник
|19:00
|Яблонец
|2:2
|Сигма
|20 тур
|8 февраля, пятница
|20:00
|Сигма
|1:2
|Яблонец
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|3:0
|Сигма
|24 тур
|14 апреля, суббота
|17:00
|Яблонец
|0:0
|Сигма
|10 тур
|14 октября, суббота
|18:00
|Сигма
|0:0
|Яблонец
|20 тур
|16 марта, воскресенье
|18:00
|Яблонец
|2:1
|Сигма
|6 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Сигма
|0:1
|Яблонец
|29 тур
|26 мая, воскресенье
|20:00
|Яблонец
|2:1
|Сигма
|15 тур
|18 ноября, воскресенье
|21:00
|Сигма
|0:1
|Яблонец
|16 тур
|14 ноября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:2
|Сигма
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|19:00
|Сигма
|4:1
|Яблонец
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36