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Сигма - Яблонец

29.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 6 тур Сигма - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
30 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Яблонец 3:1 Сигма
14 тур
22 декабря, вторник 17:00 Сигма 1:3 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
24 тур
7 марта, суббота 16:30 Сигма 1:1 Яблонец
10 тур
23 сентября, понедельник 19:00 Яблонец 2:2 Сигма
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
8 февраля, пятница 20:00 Сигма 1:2 Яблонец
6 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 3:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
14 апреля, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Сигма
10 тур
14 октября, суббота 18:00 Сигма 0:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
27 тур
30 апреля, суббота 16:00 Сигма 2:1 Яблонец
13 тур
6 ноября, пятница 22:15 Яблонец 4:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
20 тур
16 марта, воскресенье 18:00 Яблонец 2:1 Сигма
6 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Сигма 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 2:1 Сигма
15 тур
18 ноября, воскресенье 21:00 Сигма 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Сигма 1:1 Яблонец
14 тур
18 ноября, пятница 23:15 Яблонец 2:0 Сигма
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
14 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:2 Сигма
2 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Сигма 4:1 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 17:45 Яблонец 3:1 Сигма
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Сигма 0:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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