Градец-Кралове - Виктория

|23 тур
|7 апреля, пятница
|21:15
|Градец-Кралове
|0:1
|Виктория
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|21:00
|Виктория
|4:1
|Градец-Кралове
|23 тур
|7 апреля, пятница
|21:15
|Градец-Кралове
|0:1
|Виктория
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|21:00
|Виктория
|4:1
|Градец-Кралове
|18 тур
|1 марта, воскресенье
|18:00
|Градец-Кралове
|2:3
|Виктория
|4 тур
|17 августа, воскресенье
|22:15
|Виктория
|4:0
|Градец-Кралове
|30 тур
|1 июня, суббота
|19:00
|Градец-Кралове
|0:3
|Виктория
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|19:00
|Виктория
|3:0
|Градец-Кралове
|26 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|0:1
|Виктория
|12 тур
|28 октября, пятница
|22:15
|Виктория
|5:0
|Градец-Кралове
|18 тур
|26 февраля, суббота
|19:20
|Виктория
|2:1
|Градец-Кралове
|4 тур
|9 августа, понедельник
|20:00
|Градец-Кралове
|0:3
|Виктория
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44