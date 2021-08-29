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Градец-Кралове - Виктория

29.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 6 тур Градец-Кралове - Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
23 тур
7 апреля, пятница 21:15 Градец-Кралове 0:1 Виктория
9 тур
2 октября, воскресенье 21:00 Виктория 4:1 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Градец-Кралове 2:3 Виктория
4 тур
17 августа, воскресенье 22:15 Виктория 4:0 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Градец-Кралове 0:3 Виктория
1 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Виктория 3:0 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 0:1 Виктория
12 тур
28 октября, пятница 22:15 Виктория 5:0 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
26 февраля, суббота 19:20 Виктория 2:1 Градец-Кралове
4 тур
9 августа, понедельник 20:00 Градец-Кралове 0:3 Виктория
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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