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Словацко - Градец-Кралове

15.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 4 тур Словацко - Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 18:00 Градец-Кралове 2:1 Словацко
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Словацко 1:3 Градец-Кралове
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
7 марта, суббота 19:00 Словацко 0:1 Градец-Кралове
5 тур
23 августа, суббота 19:00 Градец-Кралове 2:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Градец-Кралове 2:3 Словацко
12 тур
27 октября, суббота 19:00 Словацко 1:1 Градец-Кралове
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
25 тур
14 апреля, суббота 21:00 Словацко 0:3 Градец-Кралове
11 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 0:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
21 ноября, воскресенье 17:00 Градец-Кралове 0:0 Словацко
3 тур
31 июля, суббота 20:00 Словацко 2:1 Градец-Кралове
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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