Словацко - Градец-Кралове

|28 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Градец-Кралове
|2:1
|Словацко
|14 тур
|19 ноября, суббота
|17:00
|Словацко
|1:3
|Градец-Кралове
|28 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Градец-Кралове
|2:1
|Словацко
|14 тур
|19 ноября, суббота
|17:00
|Словацко
|1:3
|Градец-Кралове
|19 тур
|7 марта, суббота
|19:00
|Словацко
|0:1
|Градец-Кралове
|5 тур
|23 августа, суббота
|19:00
|Градец-Кралове
|2:0
|Словацко
|26 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Градец-Кралове
|2:3
|Словацко
|12 тур
|27 октября, суббота
|19:00
|Словацко
|1:1
|Градец-Кралове
|25 тур
|14 апреля, суббота
|21:00
|Словацко
|0:3
|Градец-Кралове
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Градец-Кралове
|0:1
|Словацко
|17 тур
|21 ноября, воскресенье
|17:00
|Градец-Кралове
|0:0
|Словацко
|3 тур
|31 июля, суббота
|20:00
|Словацко
|2:1
|Градец-Кралове
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44