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Млада Болеслав - Славия

14.08.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 4 тур Млада Болеслав - Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
23 тур
14 марта, воскресенье 20:30 Млада Болеслав 0:3 Славия
7 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
25 тур
26 мая, вторник 21:00 Млада Болеслав 0:1 Славия
11 тур
28 сентября, суббота 20:00 Славия 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 19:00 Славия 3:2 Млада Болеслав
4 тур
10 августа, пятница 19:30 Млада Болеслав 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
19 тур
3 марта, суббота 20:00 Млада Болеслав 0:3 Славия
5 тур
27 августа, воскресенье 17:30 Славия 4:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Млада Болеслав 1:2 Славия
15 тур
26 ноября, суббота 17:00 Славия 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
5 марта, суббота 20:00 Млада Болеслав 2:1 Славия
6 тур
12 сентября, суббота 21:15 Славия 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
20 тур
13 марта, пятница 22:15 Славия 3:4 Млада Болеслав
6 тур
30 августа, суббота 22:15 Млада Болеслав 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
31 марта, понедельник 20:00 Млада Болеслав 3:1 Славия
8 тур
14 сентября, суббота 22:15 Славия 0:4 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
18 тур
3 марта, воскресенье 21:05 Славия 1:1 Млада Болеслав
4 тур
18 августа, суббота 20:20 Млада Болеслав 1:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
4 марта, воскресенье 20:00 Млада Болеслав 3:2 Славия
5 тур
26 августа, пятница 22:15 Славия 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
20 ноября, суббота 20:20 Млада Болеслав 3:1 Славия
3 тур
31 июля, суббота 18:00 Славия 1:0 Млада Болеслав
Чемпионат Чехии (2009/2010)
30 тур
15 мая, суббота 19:30 Млада Болеслав 0:1 Славия
1 тур
25 июля, суббота 20:15 Славия 1:1 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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