Млада Болеслав - Славия

|23 тур
|14 марта, воскресенье
|20:30
|Млада Болеслав
|0:3
|Славия
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Славия
|1:0
|Млада Болеслав
|23 тур
|14 марта, воскресенье
|20:30
|Млада Болеслав
|0:3
|Славия
|7 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Славия
|1:0
|Млада Болеслав
|25 тур
|26 мая, вторник
|21:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Славия
|11 тур
|28 сентября, суббота
|20:00
|Славия
|1:0
|Млада Болеслав
|18 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Славия
|3:2
|Млада Болеслав
|4 тур
|10 августа, пятница
|19:30
|Млада Болеслав
|0:1
|Славия
|19 тур
|3 марта, суббота
|20:00
|Млада Болеслав
|0:3
|Славия
|5 тур
|27 августа, воскресенье
|17:30
|Славия
|4:0
|Млада Болеслав
|29 тур
|20 мая, суббота
|18:00
|Млада Болеслав
|1:2
|Славия
|15 тур
|26 ноября, суббота
|17:00
|Славия
|2:1
|Млада Болеслав
|20 тур
|5 марта, суббота
|20:00
|Млада Болеслав
|2:1
|Славия
|6 тур
|12 сентября, суббота
|21:15
|Славия
|1:1
|Млада Болеслав
|20 тур
|13 марта, пятница
|22:15
|Славия
|3:4
|Млада Болеслав
|6 тур
|30 августа, суббота
|22:15
|Млада Болеслав
|2:1
|Славия
|22 тур
|31 марта, понедельник
|20:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Славия
|8 тур
|14 сентября, суббота
|22:15
|Славия
|0:4
|Млада Болеслав
|18 тур
|3 марта, воскресенье
|21:05
|Славия
|1:1
|Млада Болеслав
|4 тур
|18 августа, суббота
|20:20
|Млада Болеслав
|1:0
|Славия
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|20:00
|Млада Болеслав
|3:2
|Славия
|5 тур
|26 августа, пятница
|22:15
|Славия
|1:1
|Млада Болеслав
|17 тур
|20 ноября, суббота
|20:20
|Млада Болеслав
|3:1
|Славия
|3 тур
|31 июля, суббота
|18:00
|Славия
|1:0
|Млада Болеслав
|30 тур
|15 мая, суббота
|19:30
|Млада Болеслав
|0:1
|Славия
|1 тур
|25 июля, суббота
|20:15
|Славия
|1:1
|Млада Болеслав
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36