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Фастав - Теплице

07.08.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 3 тур Фастав - Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
30 тур
2 мая, воскресенье 16:00 Теплице 0:0 Фастав
14 тур
23 декабря, среда 17:00 Фастав 2:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
3 тур
28 июня, воскресенье 15:30 Теплице 4:1 Фастав
19 тур
7 декабря, суббота 16:30 Теплице 2:1 Фастав
5 тур
9 августа, пятница 19:00 Фастав 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
19 тур
15 декабря, суббота 17:00 Теплице 2:1 Фастав
5 тур
18 августа, суббота 18:00 Фастав 1:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
20 тур
10 марта, суббота 21:00 Теплице 2:1 Фастав
6 тур
9 сентября, суббота 18:00 Фастав 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
24 тур
15 апреля, суббота 18:00 Фастав 0:2 Теплице
10 тур
15 октября, суббота 18:00 Теплице 2:0 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 18:00 Теплице 2:2 Фастав
11 тур
24 октября, суббота 18:00 Фастав 1:2 Теплице
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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