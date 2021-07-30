Теплице - Славия

|20 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:30
|Теплице
|1:1
|Славия
|4 тур
|18 сентября, пятница
|21:00
|Славия
|5:1
|Теплице
|20 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:30
|Теплице
|1:1
|Славия
|4 тур
|18 сентября, пятница
|21:00
|Славия
|5:1
|Теплице
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|19:00
|Славия
|3:0
|Теплице
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|20:00
|Теплице
|1:5
|Славия
|20 тур
|9 февраля, суббота
|19:00
|Славия
|2:0
|Теплице
|6 тур
|25 августа, суббота
|20:00
|Теплице
|0:3
|Славия
|20 тур
|12 марта, воскресенье
|19:30
|Славия
|2:1
|Теплице
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:15
|Теплице
|2:2
|Славия
|26 тур
|23 апреля, суббота
|21:15
|Славия
|2:2
|Теплице
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:30
|Теплице
|0:1
|Славия
|18 тур
|28 февраля, суббота
|22:15
|Славия
|2:2
|Теплице
|4 тур
|16 августа, суббота
|22:15
|Теплице
|2:1
|Славия
|19 тур
|10 марта, понедельник
|21:15
|Теплице
|1:0
|Славия
|5 тур
|19 августа, понедельник
|22:15
|Славия
|0:7
|Теплице
|21 тур
|31 марта, воскресенье
|20:05
|Теплице
|1:1
|Славия
|7 тур
|19 сентября, среда
|20:00
|Славия
|2:0
|Теплице
|18 тур
|27 февраля, понедельник
|21:00
|Славия
|0:0
|Теплице
|4 тур
|22 августа, понедельник
|20:30
|Теплице
|0:0
|Славия
|20 тур
|13 марта, воскресенье
|19:00
|Славия
|4:1
|Теплице
|6 тур
|23 августа, понедельник
|20:00
|Теплице
|2:1
|Славия
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19