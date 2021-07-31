Введите ваш ник на сайте

Млада Болеслав - Яблонец

31.07.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 2 тур Млада Болеслав - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
20 тур
19 февраля, пятница 18:00 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
4 тур
21 сентября, понедельник 19:00 Млада Болеслав 2:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
20 тур
13 декабря, пятница 20:00 Млада Болеслав 2:3 Яблонец
6 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Яблонец 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
22 тур
23 февраля, суббота 19:00 Млада Болеслав 1:0 Яблонец
8 тур
16 сентября, воскресенье 16:00 Яблонец 0:3 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
7 апреля, суббота 18:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
9 тур
1 октября, воскресенье 18:00 Яблонец 3:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
22 тур
31 марта, пятница 21:15 Млада Болеслав 0:0 Яблонец
8 тур
23 сентября, пятница 21:15 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 20:00 Млада Болеслав 1:0 Яблонец
8 тур
25 сентября, пятница 21:15 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
14 тур
8 ноября, суббота 22:15 Яблонец 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 22:15 Млада Болеслав 3:2 Яблонец
11 тур
18 октября, пятница 22:15 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
22 мая, среда 20:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Яблонец 2:3 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Млада Болеслав 3:0 Яблонец
1 тур
1 августа, понедельник 20:30 Яблонец 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:2 Яблонец
14 тур
1 ноября, понедельник 20:00 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:2 Яблонец
10 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 1:0 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
...
  • Читайте нас: 