Богемианс 1905 - Виктория

|20 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Виктория
|3:1
|Богемианс 1905
|4 тур
|19 сентября, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:4
|Виктория
|20 тур
|21 февраля, воскресенье
|16:00
|Виктория
|3:1
|Богемианс 1905
|4 тур
|19 сентября, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|1:4
|Виктория
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:30
|Виктория
|1:0
|Богемианс 1905
|4 тур
|3 августа, суббота
|20:30
|Богемианс 1905
|0:0
|Виктория
|26 тур
|31 марта, воскресенье
|18:30
|Виктория
|3:2
|Богемианс 1905
|12 тур
|19 октября, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|2:2
|Виктория
|23 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|5:2
|Виктория
|9 тур
|1 октября, воскресенье
|16:00
|Виктория
|2:1
|Богемианс 1905
|16 тур
|15 марта, среда
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Виктория
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|15:30
|Виктория
|1:1
|Богемианс 1905
|21 тур
|12 марта, суббота
|22:15
|Виктория
|2:0
|Богемианс 1905
|7 тур
|20 сентября, воскресенье
|16:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Виктория
|29 тур
|23 мая, суббота
|18:15
|Богемианс 1905
|3:2
|Виктория
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|17:45
|Виктория
|2:1
|Богемианс 1905
|30 тур
|31 мая, суббота
|20:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Виктория
|1 тур
|19 июля, пятница
|20:00
|Виктория
|5:0
|Богемианс 1905
|16 тур
|2 декабря, пятница
|23:15
|Виктория
|4:1
|Богемианс 1905
|2 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|2:1
|Виктория
|17 тур
|19 ноября, пятница
|20:15
|Богемианс 1905
|1:0
|Виктория
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:1
|Богемианс 1905
|19 тур
|14 марта, воскресенье
|17:00
|Виктория
|3:0
|Богемианс 1905
|5 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Виктория
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19