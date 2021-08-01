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Богемианс 1905 - Виктория

01.08.2021, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 2 тур Богемианс 1905 - Виктория
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
20 тур
21 февраля, воскресенье 16:00 Виктория 3:1 Богемианс 1905
4 тур
19 сентября, суббота 20:00 Богемианс 1905 1:4 Виктория
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Виктория 1:0 Богемианс 1905
4 тур
3 августа, суббота 20:30 Богемианс 1905 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
31 марта, воскресенье 18:30 Виктория 3:2 Богемианс 1905
12 тур
19 октября, пятница 19:00 Богемианс 1905 2:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
23 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 5:2 Виктория
9 тур
1 октября, воскресенье 16:00 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
15 марта, среда 19:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
2 тур
7 августа, воскресенье 15:30 Виктория 1:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
12 марта, суббота 22:15 Виктория 2:0 Богемианс 1905
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:15 Богемианс 1905 3:2 Виктория
15 тур
23 ноября, воскресенье 17:45 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Богемианс 1905 0:0 Виктория
1 тур
19 июля, пятница 20:00 Виктория 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
2 декабря, пятница 23:15 Виктория 4:1 Богемианс 1905
2 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
17 тур
19 ноября, пятница 20:15 Богемианс 1905 1:0 Виктория
3 тур
1 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
19 тур
14 марта, воскресенье 17:00 Виктория 3:0 Богемианс 1905
5 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 0:1 Виктория
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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