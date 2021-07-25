Слован - Словацко

|26 тур
|10 апреля, суббота
|19:30
|Словацко
|1:0
|Слован
|10 тур
|7 декабря, понедельник
|20:00
|Слован
|1:1
|Словацко
|26 тур
|10 апреля, суббота
|19:30
|Словацко
|1:0
|Слован
|10 тур
|7 декабря, понедельник
|20:00
|Слован
|1:1
|Словацко
|26 тур
|30 мая, суббота
|17:00
|Слован
|3:1
|Словацко
|12 тур
|4 октября, пятница
|19:00
|Словацко
|3:1
|Слован
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Слован
|3:2
|Словацко
|15 тур
|10 ноября, суббота
|19:00
|Словацко
|0:1
|Слован
|22 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|Словацко
|0:1
|Слован
|8 тур
|25 сентября, понедельник
|20:00
|Слован
|1:1
|Словацко
|29 тур
|20 мая, суббота
|18:00
|Словацко
|0:1
|Слован
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:00
|Слован
|2:2
|Словацко
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|17:00
|Слован
|0:0
|Словацко
|6 тур
|12 сентября, суббота
|18:00
|Словацко
|1:2
|Слован
|25 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Словацко
|2:3
|Слован
|11 тур
|18 октября, суббота
|19:00
|Слован
|2:2
|Словацко
|25 тур
|19 апреля, суббота
|18:00
|Слован
|2:1
|Словацко
|11 тур
|19 октября, суббота
|19:00
|Словацко
|4:2
|Слован
|27 тур
|11 мая, суббота
|21:00
|Словацко
|0:3
|Слован
|13 тур
|5 ноября, понедельник
|21:00
|Слован
|3:2
|Словацко
|28 тур
|14 мая, суббота
|20:00
|Слован
|1:0
|Словацко
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|19:00
|Словацко
|0:1
|Слован
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36