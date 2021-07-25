Фастав - Славия

|28 тур
|21 апреля, среда
|20:30
|Славия
|2:1
|Фастав
|12 тур
|27 января, среда
|20:00
|Фастав
|2:6
|Славия
|30 тур
|14 июня, воскресенье
|18:00
|Славия
|1:0
|Фастав
|1 тур
|15 июля, понедельник
|19:00
|Фастав
|0:1
|Славия
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Фастав
|1:0
|Славия
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Славия
|3:1
|Фастав
|22 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Славия
|1:2
|Фастав
|8 тур
|23 сентября, суббота
|18:00
|Фастав
|1:1
|Славия
|16 тур
|2 декабря, пятница
|22:15
|Фастав
|0:4
|Славия
|2 тур
|8 августа, понедельник
|19:00
|Славия
|2:2
|Фастав
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19