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Фастав - Славия

25.07.2021, Воскресенье, 20:00 мск Чехия. Синот Лига, 1 тур Фастав - Славия
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
28 тур
21 апреля, среда 20:30 Славия 2:1 Фастав
12 тур
27 января, среда 20:00 Фастав 2:6 Славия
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
30 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Фастав
1 тур
15 июля, понедельник 19:00 Фастав 0:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Фастав 1:0 Славия
15 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Славия 3:1 Фастав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Славия 1:2 Фастав
8 тур
23 сентября, суббота 18:00 Фастав 1:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
16 тур
2 декабря, пятница 22:15 Фастав 0:4 Славия
2 тур
8 августа, понедельник 19:00 Славия 2:2 Фастав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
11 марта, пятница 22:15 Славия 1:0 Фастав
7 тур
19 сентября, суббота 18:00 Фастав 0:2 Славия
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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