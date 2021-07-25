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Динамо - Теплице

25.07.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 1 тур Динамо - Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
32 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Теплице 2:0 Динамо
16 тур
24 января, воскресенье 16:00 Динамо 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
29 тур
10 июня, среда 19:00 Динамо 3:1 Теплице
15 тур
3 ноября, воскресенье 16:30 Теплице 1:3 Динамо
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
16 тур
28 ноября, пятница 20:00 Динамо 2:0 Теплице
2 тур
2 сентября, вторник 20:00 Теплице 4:0 Динамо
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
23 тур
13 апреля, суббота 18:00 Теплице 4:0 Динамо
9 тур
29 сентября, суббота 19:00 Динамо 3:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
24 тур
6 апреля, пятница 20:00 Теплице 0:1 Динамо
10 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Динамо 1:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
27 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 2:2 Теплице
4 тур
9 августа, понедельник 20:00 Теплице 1:1 Динамо
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Динамо 0:0 Теплице
3 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Теплице 3:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Млада Болеслав 30 11 5 14 45:48 -3 38
2. Сигма 30 9 10 11 39:37 +2 37
3. Слован Л 30 10 7 13 29:38 -9 37
4. Динамо ЧБ 30 9 9 12 40:46 -6 36
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