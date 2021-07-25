Динамо - Теплице

|32 тур
|16 мая, воскресенье
|16:00
|Теплице
|2:0
|Динамо
|16 тур
|24 января, воскресенье
|16:00
|Динамо
|2:0
|Теплице
|32 тур
|16 мая, воскресенье
|16:00
|Теплице
|2:0
|Динамо
|16 тур
|24 января, воскресенье
|16:00
|Динамо
|2:0
|Теплице
|29 тур
|10 июня, среда
|19:00
|Динамо
|3:1
|Теплице
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:30
|Теплице
|1:3
|Динамо
|16 тур
|28 ноября, пятница
|20:00
|Динамо
|2:0
|Теплице
|2 тур
|2 сентября, вторник
|20:00
|Теплице
|4:0
|Динамо
|23 тур
|13 апреля, суббота
|18:00
|Теплице
|4:0
|Динамо
|9 тур
|29 сентября, суббота
|19:00
|Динамо
|3:2
|Теплице
|24 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Теплице
|0:1
|Динамо
|10 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Динамо
|1:1
|Теплице
|18 тур
|27 февраля, воскресенье
|17:00
|Динамо
|2:2
|Теплице
|4 тур
|9 августа, понедельник
|20:00
|Теплице
|1:1
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Млада Болеслав
|30
|11
|5
|14
|45:48
|-3
|38
|2.
|Сигма
|30
|9
|10
|11
|39:37
|+2
|37
|3.
|Слован Л
|30
|10
|7
|13
|29:38
|-9
|37
|4.
|Динамо ЧБ
|30
|9
|9
|12
|40:46
|-6
|36