Виктория - Млада Болеслав

|19 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Виктория
|3 тур
|13 сентября, воскресенье
|20:00
|Виктория
|2:1
|Млада Болеслав
|19 тур
|14 февраля, воскресенье
|16:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Виктория
|3 тур
|13 сентября, воскресенье
|20:00
|Виктория
|2:1
|Млада Болеслав
|26 тур
|30 мая, суббота
|19:00
|Виктория
|7:1
|Млада Болеслав
|12 тур
|6 октября, воскресенье
|16:30
|Млада Болеслав
|2:1
|Виктория
|20 тур
|9 февраля, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Виктория
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|16:00
|Виктория
|6:1
|Млада Болеслав
|22 тур
|31 марта, суббота
|21:15
|Виктория
|1:2
|Млада Болеслав
|8 тур
|23 сентября, суббота
|19:00
|Млада Болеслав
|0:2
|Виктория
|28 тур
|12 мая, пятница
|19:15
|Виктория
|3:3
|Млада Болеслав
|14 тур
|19 ноября, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|0:0
|Виктория
|28 тур
|7 мая, суббота
|14:30
|Млада Болеслав
|2:0
|Виктория
|14 тур
|21 ноября, суббота
|22:15
|Виктория
|1:0
|Млада Болеслав
|25 тур
|25 апреля, суббота
|21:15
|Виктория
|1:2
|Млада Болеслав
|11 тур
|19 октября, воскресенье
|17:45
|Млада Болеслав
|0:3
|Виктория
|28 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:0
|Млада Болеслав
|14 тур
|9 ноября, суббота
|23:15
|Млада Болеслав
|1:2
|Виктория
|19 тур
|10 марта, воскресенье
|18:25
|Млада Болеслав
|0:2
|Виктория
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Виктория
|2:0
|Млада Болеслав
|28 тур
|6 мая, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Виктория
|14 тур
|18 ноября, пятница
|21:20
|Виктория
|3:2
|Млада Болеслав
|27 тур
|7 мая, суббота
|19:20
|Виктория
|3:1
|Млада Болеслав
|13 тур
|23 октября, суббота
|20:20
|Млада Болеслав
|4:3
|Виктория
|22 тур
|27 марта, суббота
|17:45
|Млада Болеслав
|4:0
|Виктория
|8 тур
|19 сентября, суббота
|18:00
|Виктория
|2:1
|Млада Болеслав
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44