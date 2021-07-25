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Виктория - Млада Болеслав

25.07.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 1 тур Виктория - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
19 тур
14 февраля, воскресенье 16:00 Млада Болеслав 2:2 Виктория
3 тур
13 сентября, воскресенье 20:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
26 тур
30 мая, суббота 19:00 Виктория 7:1 Млада Болеслав
12 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Млада Болеслав 2:1 Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Виктория
6 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Виктория 6:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
8 тур
23 сентября, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:15 Виктория 3:3 Млада Болеслав
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Млада Болеслав 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 14:30 Млада Болеслав 2:0 Виктория
14 тур
21 ноября, суббота 22:15 Виктория 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
11 тур
19 октября, воскресенье 17:45 Млада Болеслав 0:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
14 тур
9 ноября, суббота 23:15 Млада Болеслав 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:25 Млада Болеслав 0:2 Виктория
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Виктория
14 тур
18 ноября, пятница 21:20 Виктория 3:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
7 мая, суббота 19:20 Виктория 3:1 Млада Болеслав
13 тур
23 октября, суббота 20:20 Млада Болеслав 4:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
27 марта, суббота 17:45 Млада Болеслав 4:0 Виктория
8 тур
19 сентября, суббота 18:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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