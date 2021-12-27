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Мехелен - Серен

27.12.2021, Понедельник, 20:45 мск Бельгия. Про-Лига, 21 тур Мехелен - Серен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
2 тур
31 июля, суббота 19:30 Серен 1:0 Мехелен
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