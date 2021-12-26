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Юнион СЖ - Гент

26.12.2021, Воскресенье, 20:30 мск Бельгия. Про-Лига, 21 тур Юнион СЖ - Гент
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
13 тур
31 октября, воскресенье 23:00 Гент 0:2 Юнион СЖ
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