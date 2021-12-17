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Серен - Кортрейк

17.12.2021, Пятница, 22:45 мск Бельгия. Про-Лига, 20 тур Серен - Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
1 тур
24 июля, суббота 19:30 Кортрейк 2:0 Серен
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