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Серкль Брюгге - Серен

14.12.2021, Вторник, 20:45 мск Бельгия. Про-Лига, 19 тур Серкль Брюгге - Серен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
5 тур
21 августа, суббота 17:15 Серен 2:1 Серкль Брюгге
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