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Андерлехт - Сент-Труйден

14.12.2021, Вторник, 23:00 мск Бельгия. Про-Лига, 19 тур Андерлехт - Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
11 тур
17 октября, воскресенье 14:30 Сент-Труйден 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
34 тур
18 апреля, воскресенье 19:00 Сент-Труйден 0:1 Андерлехт
2 тур
16 августа, воскресенье 19:15 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
11 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 4:1 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
16 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Сент-Труйден 4:2 Андерлехт
9 тур
30 сентября, воскресенье 15:30 Андерлехт 0:0 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
27 тур
16 февраля, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:0 Андерлехт
4 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:3 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
22 тур
22 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
3 тур
12 августа, пятница 21:30 Сент-Труйден 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
24 тур
29 января, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:2 Андерлехт
9 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Сент-Труйден 2:2 Андерлехт
14 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
25 тур
5 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 2:0 Сент-Труйден
6 тур
10 сентября, пятница 22:30 Сент-Труйден 0:2 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 10 тур
8 мая, суббота 22:00 Андерлехт 2:1 Сент-Труйден
Плей-офф I, 4 тур
9 апреля, пятница 22:30 Сент-Труйден 1:1 Андерлехт
25 тур
6 февраля, суббота 22:00 Андерлехт 1:2 Сент-Труйден
6 тур
12 сентября, суббота 20:00 Сент-Труйден 2:1 Андерлехт
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