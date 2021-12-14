Андерлехт - Сент-Труйден

|11 тур
|17 октября, воскресенье
|14:30
|Сент-Труйден
|2:2
|Андерлехт
|11 тур
|17 октября, воскресенье
|14:30
|Сент-Труйден
|2:2
|Андерлехт
|34 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:00
|Сент-Труйден
|0:1
|Андерлехт
|2 тур
|16 августа, воскресенье
|19:15
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|11 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|4:1
|Сент-Труйден
|16 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Сент-Труйден
|4:2
|Андерлехт
|9 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|0:0
|Сент-Труйден
|27 тур
|16 февраля, пятница
|22:30
|Сент-Труйден
|1:0
|Андерлехт
|4 тур
|20 августа, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|2:3
|Сент-Труйден
|22 тур
|22 января, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|3 тур
|12 августа, пятница
|21:30
|Сент-Труйден
|0:0
|Андерлехт
|24 тур
|29 января, пятница
|22:30
|Сент-Труйден
|1:2
|Андерлехт
|9 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Сент-Труйден
|29 тур
|18 марта, воскресенье
|17:30
|Сент-Труйден
|2:2
|Андерлехт
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|25 тур
|5 февраля, суббота
|22:00
|Андерлехт
|2:0
|Сент-Труйден
|6 тур
|10 сентября, пятница
|22:30
|Сент-Труйден
|0:2
|Андерлехт
|Плей-офф I, 10 тур
|8 мая, суббота
|22:00
|Андерлехт
|2:1
|Сент-Труйден
|Плей-офф I, 4 тур
|9 апреля, пятница
|22:30
|Сент-Труйден
|1:1
|Андерлехт
|25 тур
|6 февраля, суббота
|22:00
|Андерлехт
|1:2
|Сент-Труйден
|6 тур
|12 сентября, суббота
|20:00
|Сент-Труйден
|2:1
|Андерлехт