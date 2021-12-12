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Юнион СЖ - Мехелен

12.12.2021, Воскресенье, 18:00 мск Бельгия. Про-Лига, 18 тур Юнион СЖ - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
5 тур
22 августа, воскресенье 22:00 Мехелен 3:1 Юнион СЖ
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 9 тур
16 мая, вторник 21:30 Мехелен 1:0 Юнион СЖ
За место в Лиге Европы, 1 тур
1 апреля, суббота 21:00 Юнион СЖ 3:0 Мехелен
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