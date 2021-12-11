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Серен - Андерлехт

11.12.2021, Суббота, 22:45 мск Бельгия. Про-Лига, 18 тур Серен - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2021/2022)
3 тур
8 августа, воскресенье 19:30 Андерлехт 3:0 Серен
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