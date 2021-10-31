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Андерлехт - Оуд-Хеверли

31.10.2021, Воскресенье, 20:30 мск Бельгия. Про-Лига, 13 тур Андерлехт - Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
30 тур
10 января, воскресенье 20:15 Оуд-Хеверли 1:0 Андерлехт
9 тур
18 октября, воскресенье 21:30 Андерлехт 2:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
17 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:2 Оуд-Хеверли
2 тур
2 августа, воскресенье 21:00 Оуд-Хеверли 0:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 1:0 Андерлехт
14 тур
2 ноября, суббота 21:00 Андерлехт 3:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
20 тур
16 декабря, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:1 Оуд-Хеверли
5 тур
25 августа, суббота 20:00 Оуд-Хеверли 1:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
16 тур
4 декабря, воскресенье 17:30 Андерлехт 0:0 Оуд-Хеверли
1 тур
29 июля, пятница 22:30 Оуд-Хеверли 2:1 Андерлехт
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