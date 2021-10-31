Андерлехт - Оуд-Хеверли

|30 тур
|10 января, воскресенье
|20:15
|Оуд-Хеверли
|1:0
|Андерлехт
|9 тур
|18 октября, воскресенье
|21:30
|Андерлехт
|2:2
|Оуд-Хеверли
|30 тур
|10 января, воскресенье
|20:15
|Оуд-Хеверли
|1:0
|Андерлехт
|9 тур
|18 октября, воскресенье
|21:30
|Андерлехт
|2:2
|Оуд-Хеверли
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|3:2
|Оуд-Хеверли
|2 тур
|2 августа, воскресенье
|21:00
|Оуд-Хеверли
|0:2
|Андерлехт
|29 тур
|8 марта, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|1:0
|Андерлехт
|14 тур
|2 ноября, суббота
|21:00
|Андерлехт
|3:1
|Оуд-Хеверли
|20 тур
|16 декабря, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:1
|Оуд-Хеверли
|5 тур
|25 августа, суббота
|20:00
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Андерлехт
|16 тур
|4 декабря, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|0:0
|Оуд-Хеверли
|1 тур
|29 июля, пятница
|22:30
|Оуд-Хеверли
|2:1
|Андерлехт