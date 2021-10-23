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Серкль Брюгге - Стандард

23.10.2021, Суббота, 17:15 мск Бельгия. Про-Лига, 12 тур Серкль Брюгге - Стандард
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
20 тур
17 января, воскресенье 18:00 Серкль Брюгге 0:1 Стандард
1 тур
8 августа, суббота 20:00 Стандард 1:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
17 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Стандард 2:1 Серкль Брюгге
1 тур
27 июля, суббота 19:00 Серкль Брюгге 0:2 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
29 тур
10 марта, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 1:2 Стандард
3 тур
11 августа, суббота 19:00 Стандард 0:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
28 тур
27 февраля, пятница 22:30 Стандард 1:0 Серкль Брюгге
13 тур
29 октября, среда 22:30 Серкль Брюгге 0:1 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
24 тур
1 февраля, суббота 21:00 Стандард 4:0 Серкль Брюгге
9 тур
29 сентября, воскресенье 20:00 Серкль Брюгге 0:5 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 21:00 Серкль Брюгге 0:1 Стандард
12 тур
26 октября, пятница 22:30 Стандард 2:1 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
23 тур
29 января, воскресенье 21:00 Серкль Брюгге 0:1 Стандард
8 тур
25 сентября, воскресенье 20:30 Стандард 0:0 Серкль Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
21 тур
26 декабря, воскресенье 15:00 Серкль Брюгге 1:0 Стандард
6 тур
11 сентября, суббота 22:00 Стандард 2:0 Серкль Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
21 тур
29 декабря, вторник 22:30 Серкль Брюгге 2:0 Стандард
8 тур
23 сентября, среда 22:30 Стандард 1:1 Серкль Брюгге
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