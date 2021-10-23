Серкль Брюгге - Стандард

|20 тур
|17 января, воскресенье
|18:00
|Серкль Брюгге
|0:1
|Стандард
|1 тур
|8 августа, суббота
|20:00
|Стандард
|1:0
|Серкль Брюгге
|20 тур
|17 января, воскресенье
|18:00
|Серкль Брюгге
|0:1
|Стандард
|1 тур
|8 августа, суббота
|20:00
|Стандард
|1:0
|Серкль Брюгге
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Стандард
|2:1
|Серкль Брюгге
|1 тур
|27 июля, суббота
|19:00
|Серкль Брюгге
|0:2
|Стандард
|29 тур
|10 марта, воскресенье
|20:00
|Серкль Брюгге
|1:2
|Стандард
|3 тур
|11 августа, суббота
|19:00
|Стандард
|0:0
|Серкль Брюгге
|28 тур
|27 февраля, пятница
|22:30
|Стандард
|1:0
|Серкль Брюгге
|13 тур
|29 октября, среда
|22:30
|Серкль Брюгге
|0:1
|Стандард
|24 тур
|1 февраля, суббота
|21:00
|Стандард
|4:0
|Серкль Брюгге
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|20:00
|Серкль Брюгге
|0:5
|Стандард
|27 тур
|16 февраля, суббота
|21:00
|Серкль Брюгге
|0:1
|Стандард
|12 тур
|26 октября, пятница
|22:30
|Стандард
|2:1
|Серкль Брюгге
|23 тур
|29 января, воскресенье
|21:00
|Серкль Брюгге
|0:1
|Стандард
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|20:30
|Стандард
|0:0
|Серкль Брюгге
|21 тур
|26 декабря, воскресенье
|15:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Стандард
|6 тур
|11 сентября, суббота
|22:00
|Стандард
|2:0
|Серкль Брюгге
|21 тур
|29 декабря, вторник
|22:30
|Серкль Брюгге
|2:0
|Стандард
|8 тур
|23 сентября, среда
|22:30
|Стандард
|1:1
|Серкль Брюгге