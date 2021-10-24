Оуд-Хеверли - Сент-Труйден

|20 тур
|17 января, воскресенье
|22:45
|Сент-Труйден
|3:1
|Оуд-Хеверли
|13 тур
|23 ноября, понедельник
|22:45
|Оуд-Хеверли
|2:2
|Сент-Труйден
|20 тур
|17 января, воскресенье
|22:45
|Сент-Труйден
|3:1
|Оуд-Хеверли
|13 тур
|23 ноября, понедельник
|22:45
|Оуд-Хеверли
|2:2
|Сент-Труйден
|21 тур
|26 декабря, суббота
|22:30
|Сент-Труйден
|2:2
|Оуд-Хеверли
|6 тур
|29 августа, суббота
|19:00
|Оуд-Хеверли
|1:0
|Сент-Труйден
|30 тур
|21 марта, среда
|23:30
|Оуд-Хеверли
|3:1
|Сент-Труйден
|15 тур
|26 ноября, суббота
|23:00
|Сент-Труйден
|2:1
|Оуд-Хеверли