Введите ваш ник на сайте

Оуд-Хеверли - Сент-Труйден

24.10.2021, Воскресенье, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 12 тур Оуд-Хеверли - Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
20 тур
17 января, воскресенье 22:45 Сент-Труйден 3:1 Оуд-Хеверли
13 тур
23 ноября, понедельник 22:45 Оуд-Хеверли 2:2 Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
21 тур
26 декабря, суббота 22:30 Сент-Труйден 2:2 Оуд-Хеверли
6 тур
29 августа, суббота 19:00 Оуд-Хеверли 1:0 Сент-Труйден
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
30 тур
21 марта, среда 23:30 Оуд-Хеверли 3:1 Сент-Труйден
15 тур
26 ноября, суббота 23:00 Сент-Труйден 2:1 Оуд-Хеверли
...
  • Читайте нас: 