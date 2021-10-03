Андерлехт - Брюгге

|Плей-офф, 5 тур
|20 мая, четверг
|22:00
|Андерлехт
|3:3
|Брюгге
|Плей-офф, 1 тур
|2 мая, воскресенье
|19:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|Плей-офф, 5 тур
|20 мая, четверг
|22:00
|Андерлехт
|3:3
|Брюгге
|Плей-офф, 1 тур
|2 мая, воскресенье
|19:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|33 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:15
|Андерлехт
|2:1
|Брюгге
|8 тур
|4 октября, воскресенье
|14:30
|Брюгге
|3:0
|Андерлехт
|22 тур
|19 января, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:2
|Брюгге
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Брюгге
|1:0
|Андерлехт
|2 тур
|4 апреля, четверг
|21:30
|Андерлехт
|2:3
|Брюгге
|27 тур
|24 февраля, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:2
|Брюгге
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|7 тур
|6 мая, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|1:2
|Андерлехт
|3 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Брюгге
|19 тур
|17 декабря, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|5:0
|Андерлехт
|14 тур
|5 ноября, воскресенье
|22:00
|Андерлехт
|0:0
|Брюгге
|8 тур
|14 мая, воскресенье
|19:00
|Брюгге
|1:1
|Андерлехт
|4 тур
|23 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|2:0
|Брюгге
|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|0:0
|Брюгге
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|8 тур
|15 мая, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|4:0
|Андерлехт
|3 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|1:0
|Брюгге
|20 тур
|20 декабря, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|1:4
|Андерлехт
|12 тур
|25 октября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|3:1
|Брюгге
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|3:1
|Брюгге
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|17 тур
|30 ноября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:2
|Брюгге
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|0:1
|Андерлехт
|2 тур
|6 апреля, воскресенье
|22:00
|Андерлехт
|3:0
|Брюгге
|23 тур
|26 января, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:0
|Брюгге
|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|4:0
|Андерлехт
|6 тур
|28 апреля, воскресенье
|16:30
|Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|1:1
|Брюгге
|28 тур
|24 февраля, воскресенье
|17:30
|Брюгге
|2:2
|Андерлехт
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|6:1
|Брюгге
|Плей-офф, 8 тур
|6 мая, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:1
|Брюгге
|Плей-офф, 5 тур
|22 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|0:1
|Андерлехт
|20 тур
|15 января, воскресенье
|17:30
|Андерлехт
|3:0
|Брюгге
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Брюгге
|1:1
|Андерлехт
|Плей-офф I, 2 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Брюгге
|3:0
|Андерлехт
|20 тур
|19 декабря, воскресенье
|15:00
|Брюгге
|0:2
|Андерлехт
|14 тур
|7 ноября, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|2:2
|Брюгге