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Брюгге - Оуд-Хеверли

24.09.2021, Пятница, 21:45 мск Бельгия. Про-Лига, 9 тур Брюгге - Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
27 тур
22 февраля, понедельник 22:45 Брюгге 3:0 Оуд-Хеверли
10 тур
24 октября, суббота 21:45 Оуд-Хеверли 2:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Оуд-Хеверли 0:1 Брюгге
13 тур
28 октября, среда 22:30 Брюгге 2:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
27 тур
23 февраля, воскресенье 17:30 Оуд-Хеверли 2:5 Брюгге
10 тур
5 октября, суббота 22:00 Брюгге 1:0 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
26 тур
9 февраля, суббота 23:00 Брюгге 3:1 Оуд-Хеверли
11 тур
20 октября, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 4:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
18 тур
18 декабря, воскресенье 21:00 Оуд-Хеверли 3:1 Брюгге
3 тур
13 августа, суббота 22:00 Брюгге 1:0 Оуд-Хеверли
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