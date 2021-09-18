Мехелен - Оуд-Хеверли

|31 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Мехелен
|2:2
|Оуд-Хеверли
|17 тур
|20 декабря, воскресенье
|18:00
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Мехелен
|31 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Мехелен
|2:2
|Оуд-Хеверли
|17 тур
|20 декабря, воскресенье
|18:00
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Мехелен
|20 тур
|19 декабря, суббота
|22:30
|Оуд-Хеверли
|3:1
|Мехелен
|5 тур
|22 августа, суббота
|21:00
|Мехелен
|2:1
|Оуд-Хеверли
|25 тур
|8 февраля, суббота
|23:00
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Мехелен
|12 тур
|26 октября, суббота
|22:00
|Мехелен
|4:2
|Оуд-Хеверли
|4 тур
|20 апреля, суббота
|22:00
|Мехелен
|1:5
|Оуд-Хеверли
|3 тур
|13 апреля, суббота
|22:00
|Оуд-Хеверли
|0:3
|Мехелен
|28 тур
|23 февраля, суббота
|23:00
|Мехелен
|1:2
|Оуд-Хеверли
|13 тур
|31 октября, среда
|23:30
|Оуд-Хеверли
|3:1
|Мехелен
|Плей-офф, 4 тур
|21 апреля, суббота
|19:30
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Мехелен
|Плей-офф, 3 тур
|14 апреля, суббота
|22:00
|Мехелен
|2:1
|Оуд-Хеверли
|19 тур
|26 декабря, понедельник
|23:30
|Мехелен
|2:2
|Оуд-Хеверли
|4 тур
|20 августа, суббота
|20:00
|Оуд-Хеверли
|1:2
|Мехелен