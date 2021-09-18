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Мехелен - Оуд-Хеверли

18.09.2021, Суббота, 19:30 мск Бельгия. Про-Лига, 8 тур Мехелен - Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
31 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Мехелен 2:2 Оуд-Хеверли
17 тур
20 декабря, воскресенье 18:00 Оуд-Хеверли 1:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
20 тур
19 декабря, суббота 22:30 Оуд-Хеверли 3:1 Мехелен
5 тур
22 августа, суббота 21:00 Мехелен 2:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 23:00 Оуд-Хеверли 0:0 Мехелен
12 тур
26 октября, суббота 22:00 Мехелен 4:2 Оуд-Хеверли
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа C
4 тур
20 апреля, суббота 22:00 Мехелен 1:5 Оуд-Хеверли
3 тур
13 апреля, суббота 22:00 Оуд-Хеверли 0:3 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
28 тур
23 февраля, суббота 23:00 Мехелен 1:2 Оуд-Хеверли
13 тур
31 октября, среда 23:30 Оуд-Хеверли 3:1 Мехелен
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа C
Плей-офф, 4 тур
21 апреля, суббота 19:30 Оуд-Хеверли 4:2 Мехелен
Плей-офф, 3 тур
14 апреля, суббота 22:00 Мехелен 2:1 Оуд-Хеверли
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
19 тур
26 декабря, понедельник 23:30 Мехелен 2:2 Оуд-Хеверли
4 тур
20 августа, суббота 20:00 Оуд-Хеверли 1:2 Мехелен
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