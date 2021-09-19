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Стандард - Андерлехт

19.09.2021, Воскресенье, 19:30 мск Бельгия. Про-Лига, 8 тур Стандард - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
28 тур
28 февраля, воскресенье 15:30 Стандард 1:3 Андерлехт
14 тур
29 ноября, воскресенье 20:15 Андерлехт 0:0 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
19 тур
15 декабря, воскресенье 16:30 Стандард 1:1 Андерлехт
6 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
7 тур
5 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:1 Стандард
4 тур
12 апреля, пятница 21:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
24 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Стандард 2:1 Андерлехт
8 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
8 тур
10 мая, четверг 15:30 Андерлехт 1:3 Стандард
4 тур
18 апреля, среда 21:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
24 тур
28 января, воскресенье 20:00 Стандард 3:3 Андерлехт
9 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
24 тур
29 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Стандард
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Стандард 0:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:3 Стандард
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:1 Стандард
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Стандард 3:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Андерлехт
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Стандард
1 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Андерлехт
12 тур
27 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Стандард
2 тур
6 апреля, суббота 20:00 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:2 Стандард
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:0 Стандард
Плей-офф, 2 тур
6 апреля, пятница 22:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
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