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Эйпен - Антверпен

11.09.2021, Суббота, 17:15 мск Бельгия. Про-Лига, 7 тур Эйпен - Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
22 тур
26 января, вторник 20:45 Эйпен 0:2 Антверпен
6 тур
20 сентября, воскресенье 21:45 Антверпен 2:2 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
19 тур
14 декабря, суббота 20:00 Антверпен 1:0 Эйпен
1 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Эйпен 1:4 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
28 тур
3 марта, воскресенье 22:00 Антверпен 2:1 Эйпен
10 тур
6 октября, суббота 19:00 Эйпен 1:2 Антверпен
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 8 тур
9 мая, среда 21:30 Антверпен 2:1 Эйпен
За место в Лиге Европы, 4 тур
18 апреля, среда 21:30 Эйпен 0:1 Антверпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
29 тур
3 марта, суббота 22:00 Антверпен 2:0 Эйпен
15 тур
18 ноября, суббота 22:00 Эйпен 0:1 Антверпен
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