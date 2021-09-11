Эйпен - Антверпен

|22 тур
|26 января, вторник
|20:45
|Эйпен
|0:2
|Антверпен
|6 тур
|20 сентября, воскресенье
|21:45
|Антверпен
|2:2
|Эйпен
|22 тур
|26 января, вторник
|20:45
|Эйпен
|0:2
|Антверпен
|6 тур
|20 сентября, воскресенье
|21:45
|Антверпен
|2:2
|Эйпен
|19 тур
|14 декабря, суббота
|20:00
|Антверпен
|1:0
|Эйпен
|1 тур
|28 июля, воскресенье
|21:00
|Эйпен
|1:4
|Антверпен
|28 тур
|3 марта, воскресенье
|22:00
|Антверпен
|2:1
|Эйпен
|10 тур
|6 октября, суббота
|19:00
|Эйпен
|1:2
|Антверпен
|За место в Лиге Европы, 8 тур
|9 мая, среда
|21:30
|Антверпен
|2:1
|Эйпен
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|18 апреля, среда
|21:30
|Эйпен
|0:1
|Антверпен