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Андерлехт - Мехелен

12.09.2021, Воскресенье, 14:30 мск Бельгия. Про-Лига, 7 тур Андерлехт - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
29 тур
7 марта, воскресенье 20:15 Андерлехт 1:1 Мехелен
1 тур
9 августа, воскресенье 19:15 Мехелен 2:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
26 тур
15 февраля, суббота 22:30 Мехелен 2:0 Андерлехт
3 тур
9 августа, пятница 21:30 Андерлехт 0:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
25 тур
4 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:2 Мехелен
10 тур
13 октября, пятница 21:30 Мехелен 3:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
29 тур
4 марта, суббота 22:00 Мехелен 3:2 Андерлехт
12 тур
26 октября, среда 21:30 Андерлехт 2:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
5 февраля, пятница 22:30 Мехелен 2:2 Андерлехт
10 тур
4 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
26 тур
15 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Мехелен
11 тур
18 октября, суббота 20:00 Мехелен 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 17:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
7 тур
14 сентября, суббота 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
29 тур
9 марта, суббота 23:00 Андерлехт 1:0 Мехелен
14 тур
3 ноября, суббота 21:00 Мехелен 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
9 декабря, пятница 23:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
2 тур
5 августа, пятница 22:30 Андерлехт 3:1 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
24 тур
30 января, воскресенье 20:00 Мехелен 0:0 Андерлехт
9 тур
26 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Мехелен
12 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Мехелен 0:2 Андерлехт
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