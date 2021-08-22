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Мехелен - Юнион СЖ

22.08.2021, Воскресенье, 22:00 мск Бельгия. Про-Лига, 5 тур Мехелен - Юнион СЖ
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 9 тур
16 мая, вторник 21:30 Мехелен 1:0 Юнион СЖ
За место в Лиге Европы, 1 тур
1 апреля, суббота 21:00 Юнион СЖ 3:0 Мехелен
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