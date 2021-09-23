Андерлехт - Гент

|23 тур
|31 января, воскресенье
|20:15
|Андерлехт
|0:0
|Гент
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:15
|Гент
|1:1
|Андерлехт
|23 тур
|31 января, воскресенье
|20:15
|Андерлехт
|0:0
|Гент
|12 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:15
|Гент
|1:1
|Андерлехт
|25 тур
|7 февраля, пятница
|22:30
|Гент
|1:1
|Андерлехт
|13 тур
|31 октября, четверг
|22:30
|Андерлехт
|3:3
|Гент
|10 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Гент
|2:1
|Андерлехт
|5 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|0:0
|Гент
|22 тур
|20 января, воскресенье
|20:00
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:0
|Гент
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|19:00
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|1 тур
|1 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|0:2
|Гент
|21 тур
|26 декабря, вторник
|22:30
|Андерлехт
|1:0
|Гент
|5 тур
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Гент
|0:0
|Андерлехт
|6 тур
|30 апреля, воскресенье
|15:30
|Гент
|0:0
|Андерлехт
|2 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|0:0
|Гент
|20 тур
|22 декабря, четверг
|22:30
|Гент
|2:3
|Андерлехт
|5 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Андерлехт
|2:2
|Гент
|22 тур
|17 января, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:0
|Андерлехт
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|1:1
|Гент
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|2:1
|Гент
|5 тур
|30 апреля, четверг
|21:30
|Гент
|2:1
|Андерлехт
|30 тур
|15 марта, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|1:2
|Гент
|15 тур
|9 ноября, воскресенье
|16:30
|Гент
|0:2
|Андерлехт
|19 тур
|15 декабря, воскресенье
|21:00
|Гент
|1:2
|Андерлехт
|3 тур
|11 августа, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|4:1
|Гент
|30 тур
|16 марта, суббота
|23:00
|Гент
|0:0
|Андерлехт
|13 тур
|30 октября, вторник
|23:00
|Андерлехт
|5:0
|Гент
|Плей-офф, 7 тур
|2 мая, среда
|22:00
|Андерлехт
|1:0
|Гент
|Плей-офф, 3 тур
|11 апреля, среда
|22:30
|Гент
|1:4
|Андерлехт
|22 тур
|24 января, вторник
|23:00
|Андерлехт
|3:1
|Гент
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:30
|Гент
|0:1
|Андерлехт
|Плей-офф I, 4 тур
|20 апреля, среда
|22:30
|Гент
|1:1
|Андерлехт
|30 тур
|20 марта, воскресенье
|20:00
|Андерлехт
|3:2
|Гент
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|20:00
|Гент
|1:2
|Андерлехт