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Андерлехт - Гент

23.09.2021, Четверг, 21:45 мск Бельгия. Про-Лига, 5 тур Андерлехт - Гент
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
23 тур
31 января, воскресенье 20:15 Андерлехт 0:0 Гент
12 тур
8 ноября, воскресенье 20:15 Гент 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
25 тур
7 февраля, пятница 22:30 Гент 1:1 Андерлехт
13 тур
31 октября, четверг 22:30 Андерлехт 3:3 Гент
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
10 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Гент 2:1 Андерлехт
5 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
22 тур
20 января, воскресенье 20:00 Гент 1:0 Андерлехт
15 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
9 тур
13 мая, воскресенье 19:00 Гент 1:0 Андерлехт
1 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Гент
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
21 тур
26 декабря, вторник 22:30 Андерлехт 1:0 Гент
5 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Гент 0:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
6 тур
30 апреля, воскресенье 15:30 Гент 0:0 Андерлехт
2 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
20 тур
22 декабря, четверг 22:30 Гент 2:3 Андерлехт
5 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Андерлехт 2:2 Гент
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа C
6 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:0 Гент
4 тур
21 апреля, четверг 21:30 Гент 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Гент 2:0 Андерлехт
3 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Андерлехт 1:1 Гент
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
10 тур
24 мая, воскресенье 15:30 Андерлехт 2:1 Гент
5 тур
30 апреля, четверг 21:30 Гент 2:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
30 тур
15 марта, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:2 Гент
15 тур
9 ноября, воскресенье 16:30 Гент 0:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
19 тур
15 декабря, воскресенье 21:00 Гент 1:2 Андерлехт
3 тур
11 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 4:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
30 тур
16 марта, суббота 23:00 Гент 0:0 Андерлехт
13 тур
30 октября, вторник 23:00 Андерлехт 5:0 Гент
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 7 тур
2 мая, среда 22:00 Андерлехт 1:0 Гент
Плей-офф, 3 тур
11 апреля, среда 22:30 Гент 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
22 тур
24 января, вторник 23:00 Андерлехт 3:1 Гент
7 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Гент 0:1 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 4 тур
20 апреля, среда 22:30 Гент 1:1 Андерлехт
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:2 Гент
15 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Гент 1:2 Андерлехт
Суперкубок Бельгии 2010
Финал,
23 июля, пятница 23:45 Андерлехт 1:0 Гент
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
25 апреля, воскресенье 22:30 Андерлехт 4:2 Гент
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Гент 1:3 Андерлехт
20 тур
27 декабря, воскресенье 20:00 Гент 2:2 Андерлехт
7 тур
20 сентября, воскресенье 23:00 Андерлехт 1:1 Гент
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