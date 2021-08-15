Серкль Брюгге - Андерлехт

|26 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:45
|Серкль Брюгге
|0:0
|Андерлехт
|5 тур
|13 сентября, воскресенье
|14:30
|Андерлехт
|2:0
|Серкль Брюгге
|26 тур
|14 февраля, воскресенье
|22:45
|Серкль Брюгге
|0:0
|Андерлехт
|5 тур
|13 сентября, воскресенье
|14:30
|Андерлехт
|2:0
|Серкль Брюгге
|23 тур
|26 января, воскресенье
|16:30
|Серкль Брюгге
|1:2
|Андерлехт
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|16:30
|Андерлехт
|2:1
|Серкль Брюгге
|19 тур
|16 декабря, воскресенье
|16:30
|Серкль Брюгге
|2:1
|Андерлехт
|11 тур
|21 октября, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|4:2
|Серкль Брюгге
|25 тур
|8 февраля, воскресенье
|20:00
|Серкль Брюгге
|0:2
|Андерлехт
|8 тур
|20 сентября, суббота
|22:00
|Андерлехт
|3:2
|Серкль Брюгге
|17 тур
|1 декабря, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|2:1
|Серкль Брюгге
|2 тур
|2 августа, пятница
|22:30
|Серкль Брюгге
|0:4
|Андерлехт
|18 тур
|1 декабря, суббота
|23:00
|Андерлехт
|2:1
|Серкль Брюгге
|3 тур
|12 августа, воскресенье
|22:30
|Серкль Брюгге
|0:3
|Андерлехт
|28 тур
|4 марта, воскресенье
|21:00
|Андерлехт
|4:0
|Серкль Брюгге
|13 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Андерлехт
|26 тур
|12 февраля, суббота
|22:00
|Андерлехт
|1:0
|Серкль Брюгге
|11 тур
|17 октября, воскресенье
|22:30
|Серкль Брюгге
|1:0
|Андерлехт
|17 тур
|6 декабря, воскресенье
|22:30
|Серкль Брюгге
|1:3
|Андерлехт
|2 тур
|8 августа, суббота
|22:00
|Андерлехт
|3:2
|Серкль Брюгге