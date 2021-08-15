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Гент - Мехелен

15.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Бельгия. Про-Лига, 4 тур Гент - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), группа B
Плей-офф, 6 тур
22 мая, суббота 21:00 Мехелен 1:2 Гент
Плей-офф, 1 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Гент 2:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021)
27 тур
19 февраля, пятница 22:45 Мехелен 1:1 Гент
4 тур
30 августа, воскресенье 21:45 Гент 1:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2019/2020)
24 тур
1 февраля, суббота 22:30 Мехелен 0:3 Гент
7 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Гент 3:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
27 тур
18 февраля, воскресенье 16:30 Гент 2:2 Мехелен
3 тур
12 августа, суббота 19:00 Мехелен 1:1 Гент
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
30 тур
12 марта, воскресенье 16:30 Гент 3:0 Мехелен
13 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Мехелен 2:0 Гент
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
21 тур
26 декабря, суббота 22:00 Мехелен 2:0 Гент
6 тур
29 августа, суббота 21:30 Гент 2:2 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
19 тур
12 декабря, пятница 22:30 Мехелен 0:0 Гент
2 тур
3 августа, воскресенье 22:00 Гент 3:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
17 тур
30 ноября, суббота 23:00 Мехелен 0:1 Гент
2 тур
4 августа, воскресенье 16:30 Гент 2:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
22 тур
26 декабря, среда 17:30 Мехелен 1:0 Гент
7 тур
15 сентября, суббота 22:00 Гент 0:2 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
28 тур
3 марта, суббота 21:00 Мехелен 0:2 Гент
13 тур
4 ноября, пятница 23:30 Гент 6:2 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:00 Мехелен 1:1 Гент
13 тур
30 октября, суббота 22:00 Гент 3:1 Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
17 тур
4 декабря, пятница 22:30 Мехелен 2:5 Гент
2 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Гент 2:1 Мехелен
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