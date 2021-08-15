Гент - Мехелен

|Плей-офф, 6 тур
|22 мая, суббота
|21:00
|Мехелен
|1:2
|Гент
|Плей-офф, 1 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:2
|Мехелен
|Плей-офф, 6 тур
|22 мая, суббота
|21:00
|Мехелен
|1:2
|Гент
|Плей-офф, 1 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:2
|Мехелен
|27 тур
|19 февраля, пятница
|22:45
|Мехелен
|1:1
|Гент
|4 тур
|30 августа, воскресенье
|21:45
|Гент
|1:0
|Мехелен
|24 тур
|1 февраля, суббота
|22:30
|Мехелен
|0:3
|Гент
|7 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Гент
|3:0
|Мехелен
|27 тур
|18 февраля, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:2
|Мехелен
|3 тур
|12 августа, суббота
|19:00
|Мехелен
|1:1
|Гент
|30 тур
|12 марта, воскресенье
|16:30
|Гент
|3:0
|Мехелен
|13 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Мехелен
|2:0
|Гент
|19 тур
|12 декабря, пятница
|22:30
|Мехелен
|0:0
|Гент
|2 тур
|3 августа, воскресенье
|22:00
|Гент
|3:1
|Мехелен
|17 тур
|30 ноября, суббота
|23:00
|Мехелен
|0:1
|Гент
|2 тур
|4 августа, воскресенье
|16:30
|Гент
|2:1
|Мехелен