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Юнион СЖ - Кортрейк

14.08.2021, Суббота, 17:15 мск Бельгия. Про-Лига, 4 тур Юнион СЖ - Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 9 тур
14 мая, вторник 21:30 Юнион СЖ 2:0 Кортрейк
За место в Лиге Европы, 4 тур
13 апреля, суббота 21:00 Кортрейк 0:1 Юнион СЖ
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