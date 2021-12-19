Введите ваш ник на сайте

Фейеноорд - Аякс

19.12.2021, Воскресенье, 16:30 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 17 тур Фейеноорд - Аякс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
32 тур
9 мая, воскресенье 15:30 Фейеноорд 0:3 Аякс
17 тур
17 января, воскресенье 18:45 Аякс 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
11 тур
27 октября, воскресенье 18:45 Аякс 4:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
19 тур
27 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 6:2 Аякс
10 тур
28 октября, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
21 января, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Фейеноорд
9 тур
22 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:4 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
28 тур
2 апреля, воскресенье 15:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
10 тур
23 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
7 февраля, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
12 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
25 января, воскресенье 14:30 Аякс 0:0 Фейеноорд
6 тур
21 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 17:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
3 тур
18 августа, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Фейеноорд
Голландия. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
22 января, среда 23:45 Аякс 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
19 тур
20 января, воскресенье 17:30 Аякс 3:0 Фейеноорд
10 тур
28 октября, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 15:30 Фейеноорд 4:2 Аякс
10 тур
23 октября, воскресенье 14:30 Аякс 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
19 тур
19 января, среда 22:45 Аякс 2:0 Фейеноорд
6 тур
19 сентября, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
20 тур
31 января, воскресенье 14:30 Фейеноорд 1:1 Аякс
12 тур
1 ноября, воскресенье 14:30 Аякс 5:1 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
...
  • Читайте нас: 